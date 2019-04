Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße

Felgen von Neuwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Acht Kompletträder stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von einem umzäunten Firmengelände in Lüdinghausen. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Art und Weise auf das Gelände. Dort stellen sie zwei Neufahrzeuge auf Holzblöcke und stahlen die Alufelgen samt Bereifung. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Personen, die Angaben in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

