Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Tiberstraße/ Einbruchsversuch in Bar

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 31. März und dem 2. April versucht, in eine Bar an der Tibergasse in der Dülmener Innenstadt einzubrechen. An einem Fensterahmen wurden Hebelspuren entdeckt. Zeugenhinweise: 02594/7930

