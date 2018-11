POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Mehrere Flaschen Kältemittel von Firmengelände gestohlen - hoher Schaden - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - 37 Flaschen Kältemittel, die auf dem Gelände einer Logistikfirma in der Industriestraße gelagert waren, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr bis Freitag, 8:30 Uhr. Die Unbekannten hatten auf dem Firmengelände einen Zaun beschädigt und waren so an die Gasflaschen gelangt. Des Weiteren wurde auch ein Baucontainer aufgebrochen, aus welchem die Täter einen Heißluftfön stahlen. Wie sie ihr Diebesgut abtransportierten, steht bislang noch nicht fest. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 25.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

