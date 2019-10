Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Raub auf Imbiss

Bramsche (ots)

Am Donnerstag gegen 16:10 Uhr wurde ein Imbiss am Lutterdamm das Ziel eines Raubüberfalls. Ein vermummter Mann betrat die Lokalität und forderte unter dem Vorhalt einer Waffe die Herausgabe des Kassen-Inhaltes. Die Angestellte, eine 51-jährige Bramscherin, redete auf den Täter ein, woraufhin dieser den Imbiss ohne Beute verließ. Er flüchtete zu Fuß auf dem Lutterdamm in Richtung Lappenstuhl. Zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Gäste in dem Imbiss, die Angestellt blieb unverletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180cm groß - 20-25 Jahre - kurze Haare - ohne Bart - schwarzes Basecap - Sonnenbrille - grau-silberne sog. Bomberjacke - dunkle Jeanshose

Die Polizei Bramsche bittet Personen, die Hinweise zu der oben beschriebenen Person oder anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell