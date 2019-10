Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Bewohner überrascht Einbrecher - Täter flüchten ohne Beute

Ankum (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude an der Druchhorner Straße ein. Ein Bewohner hörte gegen 03.35 Uhr verdächtige Geräusche, konnte jedoch zunächst keine Besonderheiten feststellen. Am nächsten Morgen bemerkte er dann einen Einbruch in einen Lagerraum. Der oder die Täter hatten bereits Gegenstände zum Abtransport bereitgestellt, wurden dabei jedoch vermutlich gestört, sodass sie ohne Beute flüchteten. Die Polizei in Bersenbrück ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05439/9690 entgegen.

