Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Einbruch in Wohnhaus - Täter erbeuten zwei Fahrzeuge

Dissen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße Plaggenesch geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter machten sich zwischen 23.30 Uhr (Mittwoch) und 06 Uhr (Donnerstag) gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen und gelangten dadurch ins Innere des Hauses. Sie erbeuteten Bargeld und den Schlüssel eines grauen Audi A4 Avant, sowie den eines schwarzen Audi Q5. Anschließend flüchteten die Diebe mit den Fahrzeugen in unbekannte Richtung. An dem Kombi waren die Kennzeichen OS-BP 400 angebracht, und an dem SUV die Kennzeichen OS-BC 3010. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

