Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer

Trier, Fleischstraße 79 (ots)

Am Dienstag, den 17.12.2019 kam es zwischen 05:00-06:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Fleischstraße welche durch ein Feuer verursacht wurde. Durch bisher unbekannte Täter wurden Kartons in der Fleischstraße Höhe Hausnummer 79 angezündet. Hierdurch wurde die Schaufensterscheibe erheblich beschädigt. Wer kann Angaben zu den oder die Täter machen oder hat verdächtige Wahrnehmungen bemerkt?

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiwache Innenstadt



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



