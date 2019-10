Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Gutenbergring / Polizei erbittet Hinweise nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots)

In Norderstedt, Garstedt, kam es in der Zeit von Donnerstag, den 24.10.19, 16:30 Uhr, bis Freitag, 04:50 Uhr, zu zwei Einbrüchen in Firmen. Betroffen waren ein Getränkemarkt und ein Blumenladen im Gutenbergring. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

