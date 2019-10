Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Räuberischer Diebstahl: Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.19, ist es bei einem Discounter in Pinneberg zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei nahm einen der zwei Tatverdächtigen fest. Für die weiteren Ermittlungen werden Hinweise aus der Bevölkerung erbeten.

Gegen 19 Uhr entwendeten zwei Täter bei einem Discounter an der Elmshorner Straße / Westring mehrere Flaschen Alkohol. Eine 42-jährige Mitarbeiterin sprach die Personen bei Verlassen des Geschäfts an und stellte sie zur Rede. Einer der Täter schubste die 42-Jährige zur Seite. Anschließend flüchteten die Täter. Polizeibeamte konnten einen Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen. Es handelt sich um einen 19-jährigen Pinneberger. Der zweite Täter ist flüchtig. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Auch das Stehlgut konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die Beamten des Polizeireviers Pinneberg bitten um Hinweise von möglichen Zeugen. Der noch flüchtige Täter lief über die Elmshorner Straße in Richtung Borstel-Hohenraden. Er wird beschrieben mit 170 bis 180 cm groß, zirka 30 Jahre alt, Drei-Tage-Bart, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild. Er soll an Krücken gegangen sein und eine Schiene am rechten Bein getragen haben.

Darüber hinaus sucht die Polizei einen Rucksack mit dem Stehlgut, den einer der Täter möglicherweise im näheren Umfeld abgelegt hat.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

