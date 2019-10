Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, In de Tarpen

Einbrecher durch Feueralarm gestört

Bad Segeberg (ots)

Bei einem Einbruch am Mittwoch, den 23.10.19, gegen 22:30 Uhr, in Büroräume in Norderstedt, In de Tarpen, lösten die Täter den Feueralarm in dem Gebäudekomplex aus und flohen. In den späten Abendstunden des 23.10.19 verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen in einer Firma in dem Gewerbekomplex In de Tarpen 37-51. Die Täter lösten aus bisher ungeklärter Ursache den Feueralarm aus und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Die Höhe des Sachschadens und eventuell erlangtes Diebesgut sind bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Kraftfahrzeuge an dem Gewerbekomplex bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 040- 528060 zu melden.

