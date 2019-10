Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kisdorf, Kisdorfwohld

Polizei sucht Unfallzeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 21.10.19 wurden der Polizeistation Henstedt-Ulzburg massive Schäden auf den Grünstreifen neben der Segeberger Straße zwischen Kisdorferwohld und Kisdorf gemeldet. Ein bisher unbekannter Lastkraftwagen oder Sattelzug hat beim Befahren der Segeberger Straße den Grünstreifen, zwei Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt. Bisher konnte weder der Zeitpunkt noch der Lkw ermittelt werden, der nicht nur nach rechts sondern danach auch über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße abgekommen ist und hierbei die Bankette auf einer Länge von 200 Metern, zwei Leitpfosten und ein 80 km/h Geschwindigkeitsschild beschädigt hat. Anhand der Beschädigungen konnte bisher nur die Fahrtrichtung von Kisdorferwohld in Richtung Kisdorf festgestellt werden. Der Lastkraftwagen oder Sattelzug wurde vermutlich bei dem Überfahren des Verkehrsschildes im vorderen Bereich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Henstedt-Ulzburg unter der Telefonnummer 04193-99130 zu melden.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Claus Volkenandt

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell