POL-F: 190602 - 601 Frankfurt-Sindlingen: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (01.06.2019) haben zwei Männer in der Hoechster-Farben-Straße einen Raub auf eine Tankstelle begangen und sind anschließend mitsamt der Beute geflohen.

Gegen 13.30 Uhr betraten die beiden Täter, jeweils mit einer Pistole bewaffnet, die Tankstelle und bedrohten den an der Kasse stehenden Mitarbeiter. Die Räuber hatten es auf das Bargeld abgesehen. Mit ebendiesem verließen sie wenig später die Tankstelle und traten die Flucht an. Die Frankfurter Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein; leider ohne Erfolg.

Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 175 cm bis 180 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Beide sollen mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein.

Wer kann Angaben zur Tat und/oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51299 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

