Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel

Ermittlungsergebniss

Folgemeldung zu Dachstuhlbrand in Reihenhaus

Bad Segeberg (ots)

Als Ursache des Dachstuhlbrandes in einem Reihenhaus am Donnerstagvormittag, den 17.10.19, in Wedel, konnte durch die Kriminalpolizei Pinneberg der technischer Defekt an einem Wärmetauscher ermittelt werden.

Ausgangsmeldung siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4404130

