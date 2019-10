Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzehoe, A 23

Polizei sucht Zeugen zu Geisterfahrer auf der A 23

Bad Segeberg (ots)

Am 14.10.19 befuhr ein PKW die A23 in die entgegengesetzte Richtung. Ein ausweichender PKW-Fahrer verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein roter PKW gegen 14:30 Uhr die A 23 auf der Richtungsfahrbahn Nord zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Mitte und Itzehoe-Nord entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Gleichzeitig befuhr ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Oberhavel die A 23 mit seinem Opel von Itzehoe in Fahrtrichtung Hamburg auf dem linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem roten PKW zu verhindern, wich der 46-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen aus. Durch das Ausweichmanöver verletzte er sich leicht. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Hinweise auf den roten PKW oder dessen Insassen liegen zur Zeit nicht vor. Der Opelfahrer gab den Sachverhalt später bei einer Polizeidienststelle in Brandenburg zu Protokoll. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeiautobahn- und Bezirksrevier in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121-40920 melden.

