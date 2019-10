Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen, Wedel / Polizei sucht Geschädigte und Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei sucht nach einer Nötigung im Straßenverkehr zwischen Uetersen und Wedel nach Geschädigten Und Zeugen. Am 19.10.19, gegen 18:30 Uhr, überholte ein weißer Dacia Sandero mit Pinneberger Kennzeichen trotz Gegenverkehr und musste mit zu geringem Abstand vor dem überholten Pkw einscheren. Die Holmer Straße zwischen Uetersen und Wedel ist durch Verkehrszeichen auf eine Geschwindigkeit von 70 km/h begrenzt. Die Fahrerin des überholten Pkw berichtete, dass sie die Holmer Straße mit ca. 70 km/h hinter einem dunklen Pkw befuhr, als sie unerwartet von einem weißen Pkw überholt wurde. Der Überholer musste aufgrund von Gegenverkehr abbremsen und scherte kurz vor der Überholten ein. Diese wiederum musste bremsen, um nicht auf den Überholer aufzufahren. Bis zur Einfahrt Wedel versuchte der Überholer ebenfalls an dem vor ihm fahrenden dunklen Pkw vorbei zu kommen. Hierzu fuhr er mehrfach dicht auf den vorausfahrenden dunklen Pkw auf und schaltete sogar das Warnblinklicht ein. Die Fahrerin des Überholten Pkw war aufgrund der gefährdenden Fahrweise des weißen Pkw dermaßen geschockt, dass sie den Sachverhalt unverzüglich der Polizei mitteilte. Zeugen, die am 19.10.19 auf der B 431 die gefährdende Fahrweise des weißen Dacia Sandero mit Pinneberger Kennzeichen beobachtet haben, besonders der Fahrer, des dunklen Kleinwagens, der mehrfach bedrängt worden sein soll, möchten sich bitte beim Polizeirevier Wedel unter der Telefonnummer 04103 / 50180 melden.

