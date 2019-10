Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt, Holsteinstraße / Polizei nimmt drei Buntmetalldiebe vorläufig fest

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 20.10.19, konnte die Polizei in Wahlstedt drei Buntmetalldiebe vorläufig festnehmen. Gegen 22:45 Uhr hatten drei Männer versucht auf einem Schrottplatz in der Holsteinstraße Buntmetall zu entwenden. Der Sicherheitsdienst war über eine Videoüberwachung auf die Männer aufmerksam geworden und hatte umgehend die Polizei verständigt. Die Polizei konnte die drei Männer im Alter von 20, 22 und 32 Jahren mit festem Wohnsitz in Kiel bei einer Durchsuchung des Schrottplatzes auffinden und vorläufig festnehmen. Polizeibeamte brachten sie in den Polizeigewahrsam nach Bad Segeberg. Wie sich herausstellte, hatten die Männer schon diverses Buntmetall im Wert von mehreren hundert Euro auf dem Gelände zusammengesucht und zum Abtransport bereitgelegt. In unmittelbarer Umgebung konnte die Polizei noch zwei Fahrzeuge der Täter feststellen. An diesen waren entwendete Kennzeichen montiert. Die Polizei zog die Fahrzeuge als Tatmittel ein und ließ sie abschleppen.

Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen werden die Männer im Laufe des Nachmittages mangels Haftgründen wieder entlassen. Sie müssen sich jetzt in einem Strafverfahren für ihre Tat verantworten.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell