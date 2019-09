Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstählen in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 37-jähriger Mann, der am Freitag (13.09.2019) gegen 16.10 Uhr von einem Ladendetektiv bei einem versuchten Ladendiebstahl ertappt wurde, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der polizeibekannte Beschuldigte war in einem Einkaufszentrum an der Wildunger Straße dabei beobachtet worden, wie er Zigaretten im Wert von über 400 Euro in zwei Einkaufstüten verstaute und beim Anstellen an der Kasse mit einem geringwertigen Artikel dort beließ. Als er den Detektiv bemerkte, legte er die Ware zurück ins Regal. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung des Mannes fest, dass er eine Nagelfeile und weiteres Diebesgut mit sich führte. Während ein Parfum im Wert von knapp 80 Euro einem Drogeriemarkt zugeordnet werden konnte, dauern die Ermittlungen zur Herkunft zweier Paar Herrenschuhe im Wert von 50 bzw. 90 Euro noch an. Der 37-jährige Deutsche, der erst vor etwa drei Wochen aus der Haft entlassen worden war, wurde am 14.09.2019 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

