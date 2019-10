Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Laterne umgefahren und geflüchtet

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf dem Parkplatz des Famila-Marktes zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte offensichtlich einen Zusammenstoß mit einer Laterne. An der Laterne entstand leichter Sachschaden. Aufgefallen war die Beschädigung, weil die Laterne in eine Schieflage geraten war. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Celle unter 05141/277-215 zu melden.

