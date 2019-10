Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag an einer Bushaltestelle "Am Holzhof" im Stadtteil Neuenhäusen gewütet. Die Randalierer zerstörten mutwillig fünf Glaselemente einer Bushaltestelle. Insgesamt ist ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen unter 05141/277-215.

