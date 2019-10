Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nienhagen - Erneut Hochsitze angezündet

Celle (ots)

Zum wiederholten Male brannte gestern Abend (Sonntag, 20.10.) gegen 22.50 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Nienhagen und Eicklingen ein Hochsitz. Zwei Tage zuvor, am Freitagabend, dem 18.10.2019, hatte ein Jagdpächter in einem Waldstück an der Burger Landstraße seinen völlig abgebrannten Hochsitz entdeckt. Es entstand jeweils ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Brandermittler der Polizei Celle gehen von Brandstiftung aus. Etwaige Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können, melden sich bitte bei der Polizei Celle unter 05141/277-215.

