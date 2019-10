Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müden/Ö. - PKW-Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Celle (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen zerstörte ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines geparkten PKW an der Hermannsburger Straße und entwendete eine im Wagen deponierte Einkaufstasche. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 07.45 Uhr bis 08.50 Uhr. In der Tasche befanden sich neben Nahrungsmitteln diverse Ausweise, Karten sowie Bargeld. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Faßberg unter 05055/234.

Polizeiinspektion Celle

