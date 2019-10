Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Futtermittelgeschäft

Celle (ots)

Unbekannte Täter brachen im Verlauf des vergangenen Wochenendes in ein Futtermittelgeschäft in der Hannoverschen Straße ein. Sie schlichen sich von hinten an das Gebäude heran, öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen ein.

Die Tat wurde erst am Montagmorgen entdeckt.

Aus dem Geschäft entwendeten die Einbrecher Bargeld sowie Werkzeug. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

