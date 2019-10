Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Polizeikommissariat Holzminden veranstaltet ganzheitliche Verkehrssicherheitstage

Holzminden (ots)

Das Polizeikommissariat Holzminden führt in dieser Woche im Zeitraum von Donnerstag, 17.10.2019, bis Mittwoch, 23.10.2019, die diesjährigen Verkehrssicherheitstage durch. Diese sind Teil der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 des Landes Niedersachsen mit dem Ziel, die Zahl der getöteten und schwerverletzten Verkehrsunfallopfer zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Daran anknüpfend sind die Schwerpunkte der Verkehrssicherheitswoche an den Hauptunfallursachen Alkohol- und Drogenbeeinflussung, überhöhte Geschwindigkeit sowie Ablenkung während der Fahrt durch die Nutzung von Mobiltelefonen orientiert. Aber auch durch die Bevölkerung gemeldete Bereiche, wie das wiederholte Missachten des Verbots der Durchfahrt, wird in die Verkehrsmaßnahmen einfließen.

Zudem findet am Samstag, den 19.10.2019, in der Zeit von 10-14 Uhr der Verkehrspräventionstag in der Innenstadt in Holzminden statt. Hierbei informieren die Feuerwehr, das DRK und die Verkehrswacht Holzminden umfangreich über das Thema Verkehrssicherheit. So hat das DRK beispielsweise immer kleine Tipps zur Ersten-Hilfe parat. Die Verkehrswacht wird zudem einen Ablenkungsparcour aufbauen, bei dem jeder selber testen kann, welche Wirkung schon kleine Ablenkungen haben. Highlight wird jedoch die von der Feuerwehr durchgeführte Sofortrettung an einem verunfalltem PKW sein.

Über die Ergebnisse der Verkehrssicherheitstage wird nachberichtet.

