Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Optikergeschäft - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Brachial eingebrochen wurde in der Nacht auf Freitag in ein Optikergeschäft im Quadrat F2. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten zunächst gewaltsam versucht, eine Hintertür aufzubrechen. Nachdem dies allerdings erfolglos blieb, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und drangen über dieses in das Geschäft ein. Sie entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Brillen und ergriffen damit die Flucht. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unklar. Als Tatzeit kommt Donnerstag, 22:30 Uhr bis Freitag, 9:50 Uhr, in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

