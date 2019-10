Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Dorfstraße

Verkehrsunfallflucht mit unbekannter Geschädigten

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag den 24.10.19 kam es zu einem Unfall in der Dorfstraße in Bad Segeberg. Die Polizei sucht eine Unfallgeschädigte. Eine 79-jährige Rentnerin aus Bad Segeberg befuhr um 14:50 Uhr mit ihrem silbernen Mercedes die Dorfstraße aus Richtung Kurhausstraße. Als sie an einem roten Auto vorbeifuhr, dessen Fahrerin gerade in ihren Kleinwagen einsteigen wollte, nahm sie einen lauten Knall wahr. Die Rentnerin war durch den Anstoß an den roten Kleinwagen zunächst verunsichert und fuhr weiter in Richtung Ziegelstraße, bog hier jedoch 2-mal rechts ab und kam so wieder zum Unfallort zurück. Die Fahrerin des roten Kleinwagens war nicht mehr dort. Die Rentnerin suchte das Polizeirevier in der Dorfstraße auf und meldete den Unfall. Die Polizei bittet die Fahrerin des roten Kleinwagens und Zeugen, sich bei dem Polizeirevier Bad Segeberg, Telefonnummer 04551 - 8840 zu melden.

