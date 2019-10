Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Diebstahl eines Mercedes Benz AMG C63 S

Bad Segeberg (ots)

Polizei sucht Zeugen. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde ein weißer Mercedes Benz AMG C63 S in Halstenbek, in der Dockenhuder Chaussee entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam am 25.10.19 in der Zeit zwischen 01:40 Uhr und 08:00 Uhr das Tor zur Grundstücksauffahrt und entwendeten anschließend den Mercedes mit Pinneberger Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

