Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Drei Personen nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.19, ist es in Wedel zum versuchten Einbruch in eine Wohnung gekommen. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 13:45 Uhr bemerkte eine Zeugin, wie sich drei weibliche Personen mit einem Werkzeug widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Schulauer Straße verschafften. Ihre Beobachtungen teilte sie der Polizei umgehend über den Notruf 110 mit, woraufhin sich mehrere Streifenwagen in die Schulauer Straße begaben. Als kurz darauf Polizeibeamte am Haus eintrafen, flüchteten die Frauen aus dem Gebäude. Sie konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung vorläufig festgenommen werden.

Bei der Überprüfung des Mehrfamilienhauses fanden die Beamten vor einer Wohnungstür einbruchstypisches Werkzeug auf.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Frauen in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses einbrechen wollten.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Zur Herkunft der zwischen 24 und 34 Jahre alten Frauen dauern die Ermittlungen noch an. Sie werden am heutigen Tage auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Itzehoe einem Haftrichter vorgeführt.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell