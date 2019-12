Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Morbach OT Weiperath (ots)

Im Bereich Morbach kam es in den vergangenen Tagen zu einem Dieseldiebstahl an einem Traktor der Marke Fendt. Dieser stand in einem umzäunten Bereich der Teichkläranlage am landwirtschaftlichen Verbindungsweg der Ortsteile Weiperath und Merscheid. Der Tatzeitraum kann auf Montag, den 16. Dezember, 17 Uhr bis Mittwoch, den 18 Dezember, 10 Uhr eingegrenzt werden. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Morbach bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

