Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr rückte zu Reitunfall und Ölspur aus

Dinslaken (ots)

Am gestrigen Mittwoch wurden die Feuerwehr Dinslaken und die Rettungsdienste aus Dinslaken und Oberhausen zu einem folgenschweren Reitunfall auf einem Reiterhof am Rotbachsee in Hiesfeld alarmiert. Beim Springreit-Training stürzten Reiterin und Pferd so unglücklich, dass das Pferd die Reiterin unter sich begrub. Diese verletzte sich dabei so schwer, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen werden musste. Am Abend gegen 20:20 wurden dann die Einheiten Hauptwache und Hiesfeld zur Autobahnauffahrt der Anschlussstelle Dinslaken Süd zur BAB 3 alarmiert. Hier musste eine ca. 500 Meter lange Ölspur abgestreut werden. Der Einsatz konnte gegen 22:30 beendet werden.

