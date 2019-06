Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, den 01. Juni 2019, zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr, wurde im Aldi-Markt in Barßel durch bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer Kundin entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Barßel (Tel.04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Diebstahl aus Arztpraxis

In der Zeit von Mittwoch, den 29. Mai 2019, um 14.00 Uhr, bis Montag, den 03. Juni 2019, um 11.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis im medizinischen Versorgungszentrum in Friesoythe und entwendeten Bargeld in Höhe von 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Bösel - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, den 11. Mai 2019, zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür eines Wohnhauses im Flachsweg aufzuhebeln. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst, woraufhin die Täter flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, den 01. Juni 2019, gegen 23.00 Uhr, wurde an der Gehlenberger Hauptstraße durch bislang unbekannte Täter der Reifen eines Taxis zerstochen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Friesoythe - "Anabat" entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 15. Mai 2019, 19.00 Uhr, bis zum 29. Mai 2019, 19.00 Uhr, ein Aufzeichnungsgerät für Fledermäuse (sog. Anabat). Das Gerät befand sich an einem Baum an der Eismoorstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Ein 33-Jähriger aus Ostrhauderfehn befuhr am 03. Juni 2019, 11.45 Uhr, mit seinem VW Polo die Kolsterstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell