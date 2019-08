Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Kellerbrand an der Thyssenstrasse

Dinslaken (ots)

Am Samstag Vormittag gegen 09:20 Uhr wurden die Einheiten der Hauptwache, des Löschzuges Stadtmitte und Hiesfeld, sowie der Rettungsdienst zu einem Kellerbrand in einem 6 Familienwohnhaus an der Thyssenstr. alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich erkennbar, in einem Kellerraum war eine Hobbywerkstatt eingerichtet, in der es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brandereignis kam. Der Brand wurde von 3 Trupps unter Atemschutz und 2 C-Rohren bekämpft, darüber hinaus wurde noch ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung bzw. Belüftung des Kellers eingesetzt. Nach ca. 1,5 Std. waren die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen und alle eingesetzten Kräfte konnten wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Anton Gerlings

Telefon: 02064 / 6060-130

E-Mail: anton.gerlings@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell