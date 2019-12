POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Hersfeld-Rotenburg

Bebra - Zur Unfallzeit am Donnerstagabend (05.12.), gegen 23.15 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra die Gilfershäuser Straße in Richtung Bebra-Gilfershausen. Im Einmündungsbereich zur Königsberger Straße überfuhr er aus Unachtsamkeit die dortige Verkehrsinsel. Dadurch wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro.

Bebra - Ein Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr am Donnerstag (05.12.), gegen 16.55 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Nürnberger Straße kommend. An der Einmündung zur Südtangente fuhr der Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Bismarkstraße auf. Ein von links kommender Lkw-Fahrer aus Polen nahm dies zu spät war und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bedingt durch die Fahrzeugkollision verlor der Fahrer des Pkw die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er im Anschluss nach links von der Fahrbahn abkam und gegen ein Geländer mit Glaseinsätzen stieß. Bei dem Pkw liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr Bebra gebunden wurden. Der Gesamtschaden beträgt circa 11.000 Euro.

