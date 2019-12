Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Mittwoch (04.12.), kam es um circa 13.25 Uhr auf der Landesstraße 3079 zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Audi-Fahrer aus Neuhof fuhr von Giesel kommend in Richtung Fulda. Ein dahinterfahrender 42-jähriger aus Neuhof überholte mit seinem Mazda den Audi und bremste im Anschluss des Überholvorgangs auf die vorgeschriebenen 70 km/h ab. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR entstand. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Pressesprecher

