Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Igel zu Tode gequält - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Vor einer Woche (10. Oktober, 14:35 Uhr) riefen Zeugen die Polizei: Sie hatten eine Gruppe von vier Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren und eine Jugendliche (zwölf bis 14 Jahre) an der Lehnhofstraße beobachtet, die einen Igel gequält hatten. Vor Ort fanden die Beamten das tote Tier vor. Die Zeugen gaben an, dass die Gruppe den lebendigen Igel eingesperrt, geschlagen und dann mit Schnürsenkeln an den Laternenpfahl gebunden hätte. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer kann genauere Angaben zu den Kindern machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kripo (ZKK) unter 0203 280-0. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell