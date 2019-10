Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Benzindieb ertappt

Duisburg (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag (17. Oktober, 17 Uhr) an einer Tankstelle an der Straße "Auf der Höhe" Benzin in eine kleine Plastiktüte gezapft und wollte, ohne zu bezahlen, die Tankstelle verlassen. Einer Mitarbeiterin war das aufgefallen. Sie rief die Polizei. Als die Beamten vor Ort ankamen, trafen sie auf einen "alten Bekannten". Der 29-Jährige hatte am frühen Nachmittag aus dem Supermarkt gegenüber Waren (Schnaps, Energydrink und Thunfischsalat) im Wert von knapp 30 Euro gestohlen. Der Mann muss sich jetzt mit zwei Anzeigen wegen Diebstahls auseinandersetzen. (stb)

