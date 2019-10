Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Korrektur Wochentag: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei: Raubmord in Duisburg - Auto mit Delle gesehen? - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend (16. Oktober, gegen 22 Uhr) haben Nachbarn einen toten Mann (41) in seiner in seiner Wohnung an der Krummbeeckstraße gefunden und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des Raubmordes. Die Mordkommission sucht Zeugen, die gestern Abend gegen 21 Uhr ein silbernes Auto, ähnlich einem Opel Astra, mit einer Delle hinten rechts gesehen haben. Der Wagen könnte mit mindestens zwei dunkel gekleideten Männern besetzt gewesen sein. Zeugen, die das Auto oder die tatverdächtigen Männer beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo (KK 11) unter 0203 280-0. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden. (jg)

