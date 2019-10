Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Klau-Kids - Falsche Personalien - Vater mit Haftbefehl - Drogen im Lokal

Duisburg (ots)

Eine Verkäuferin eines Geschäfts an der Tonhallenstraße hat am Dienstag (15. Oktober, 13:20 Uhr) zwei Kinder (8, 10) dabei beobachtet, wie sie professionell Spielzeug gestohlen haben: Das Duo öffnete die Verpackungen, knibbelte die Etiketten ab und verstauten die Ware in ihren Rucksäcken. Die leeren Pappschachteln stellten sie wieder zurück in die Regale. An einer Rolltreppe stoppte ein Ladendetektiv (40) die beiden und alarmierte die Polizei.

Sie nannten den Uniformierten ihre angeblichen Namen und Adressen. Mit dem Streifenwagen ging es für die Jungen dann zur Nombericher Straße in Untermeiderich. Dort stellte sich heraus, dass sie die Personalien von Freunden angeben hatten.

Die Reise ging weiter zur richtigen Adresse an der Baustraße: Dort trafen die Polizisten zwar keine Erziehungsberechtigten an, jedoch stieg ihnen deutlicher Marihuana Geruch aus dem Lokal im Erdgeschoss des Hauses in die Nase. Ein Gast rauchte gerade einen Joint und hatte mehrere Tütchen Marihuana in einer Tasche dabei. Die Drogen wurden sichergestellt und der 40-Jährige bekommt eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Ob der Inhaber überhaupt eine Konzession zum Betrieb des Lokals und der darin aufgestellten Spielautomaten hat, ist zusätzlich Gegenstand von Ermittlungen.

Zurück zu den Klau-Kids: Der Vater der Diebe konnte telefonisch erreicht werden und sollte die beiden auf der Polizeiwache abholen. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er einen abwendbaren Haftbefehl offen hat. Statt zwei Wochen Erzwingungshaft abzusitzen, zahlte er lieber 800 Euro und konnte anschließend mit seinen Kindern nach Hause gehen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell