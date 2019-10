Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Auf falschem Radweg unterwegs - Festnahme

Duisburg (ots)

Auf dem Radweg für die Gegenrichtung zu zweit auf einem Fahrrad direkt am Polizeipräsidium an der Düsseldorfer Straße vorbei - das war am Dienstag (15. Oktober, 15 Uhr) für eine Streifenwagenbesatzung quasi die Einladung für eine Kontrolle. Der auf dem Gepäckträger sitzende 42-Jährige hielt passend zu seiner Sitzgelegenheit auch noch ein großes Gepäckstück in der Hand. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung besteht. Die Polizsten nahmen den Mann fest und brachten ihn ins fußläufig erreichbare Gewahrsam. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell