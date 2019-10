Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Bei Schlägerei Glasscheibe zertrümmert

Duisburg (ots)

Angefangen haben soll eine Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und mehreren Unbekannten Dienstagnacht (15. Oktober, 2:30 Uhr) an einem Spielautomaten in einem Café an der Hagedornstraße. Nachdem er einen Faustschlag ins Gesicht bekam, flüchtete der Duisburger in ein Treppenhaus eines Wohnhauses an der Henriettenstraße. Seine Kontrahenten folgten ihm und schlugen mit Möbelstücken die Glasscheibe der Türe ein. Anschließend flüchteten die Männer. Der 32-Jährige kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Kripo. (jg)

