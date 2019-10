Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher geschnappt - Festnahme

Duisburg (ots)

Weil ein fremder Mann (27) mit einem Stein in der Hand am Freitag (11. Oktober) um 7:15 Uhr auf ihrem Balkon stand, verständigte eine 56-Jährige die Polizei. Als die Beamten an dem Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße eintrafen, hörten sie von der Gebäuderückseite dumpfe Geräusche. Dort entdeckten sie den Tatverdächtigen, der sofort wegrannte. An einem Zaun endete jedoch seine Flucht: Die Polizisten nahmen den Wohnungslosen vorläufig fest und legten ihm Handfesseln an. Weil er den Ordnungshütern mitteilte, dass er Drogenkonsument ist, entnahm ein Arzt ihm auf der Wache eine Blutprobe.

Doch damit nicht genug: Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 27-Jährige am 11.Oktober gegen 6:45 Uhr schon bei einer Tankstelle auf der Mülheimer Straße erschienen sein soll. Der Tatverdächtige soll versucht haben, dort Zigaretten für mehrere hundert Euro zu kaufen. Aufgeflogen ist er hierbei, weil der Tankstellenmitarbeiter ihm beim Bezahlvorgang nicht abnahm, dass der Name "Max Mustermann" auf der Kreditkarte der des mutmaßlichen Betrügers ist.

Darüber hinaus soll der Wohnungslose am selben Tag um 5:10 Uhr einen versuchten Einbruch auf der Kammerstraße begangen haben. Unsere bisherige Berichterstattung ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4398666.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der mutmaßliche Mehrfachtäter am Samstag (12. Oktober) einem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell