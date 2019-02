Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.02.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

Diebstahl einer Geldbörse in Stuhr Am Samstag, dem 09.02.2019, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:15 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldbörse auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bassumer Straße in Stuhr. Die Geschädigte vergas ihre Handtasche in einem von ihr genutzten Einkaufswagen und stellte diese im Bereich des Parkplatzes ab. Als sie ihren Fehler bemerkte, kehrte sie zum Parkplatz zurück. Hier musste sie feststellen, dass die Handtasche fehlte. Bei einer Absuche des Außengeländes kann sie lediglich ihre leere Geldbörse wieder auffinden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 18:45 - 08:45 Uhr, kam es in der Rosenstraße in Kirchweyhe zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hier wurden durch einen unbekannten Täter, mittels unbekanntem Gegenstand, drei der vier Fahrzeugreifen beschädigt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht in Stuhr Am 09.02.2019 um 11:37 Uhr kam es in der Moordeicher Landstraße, auf dem Parkplatz einer dort ansässigen Bäckerei, zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin war beim Verlassen ihres PKW mit ihrer Fahrertür gegen den geparkten PKW des Geschädigten gestoßen. Hierbei wurde ein Sachschaden verursacht. Nach der Erledigung kleinerer Einkäufe, entfernte sich die Unfallverursacherin vom Unfallort, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Durch den Geschädigten selbst und einen weiteren Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden. Die Angaben der Zeugen führten schließlich zu der Ermittlung der Unfallverursacherin. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, PK --- WDL ---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell