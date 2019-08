Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 5er BMW erheblich beschädigt - Unbekannter Autofahrer hatte sich entfernt - Zeugen gesucht!

Hockenheim (ots)

Erheblich beschädigt wurde im Zeitraum von Montag, 23 Uhr bis Dienstag, 0:35 Uhr, ein 5er BMW, der ordnungsgemäß in der Hirschstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte den BMW vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro verursacht. In Anschluss setzte er seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem BMW konnten roten Lackantragungen festgestellt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell