Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Zwei Autos nach Kollision nicht mehr fahrbereit

Mannheim (ots)

Zwei abschleppreife Autos und Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro, so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, kurz nach 16 Uhr, in der Augustaanlage, an der Einmündung zur Karl-Ludwig-Straße, ereignet hat. Ein 31-jähriger VW Golf-Fahrer wollte von der Karl-Ludwig-Straße in den Einmündungsbereich einfahren und nahm hierbei einer 32-jährigen VW Polo-Fahrerin die Vorfahrt. Es kam zur Kollision, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

