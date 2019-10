Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Gewinnversprechen - Abzocke!

Duisburg (ots)

"Sie haben 48.000 Euro gewonnen" - Bei diesem Anruf freute sich ein Duisburger am 4. Oktober (Freitag) über das Gewinnversprechen. Er müsse nur noch Playstation-Store Karten kaufen, mit denen dann der Rechtsanwalt und die Bodyguards bezahlt werden sollten. In den nächsten Tagen sollte der 65-Jährige zusätzlich rund 6000 Euro für die Versicherung bezahlen, die den Geldtransport im Koffer abdeckt. Gesagt getan - doch nach der Überweisung der Summe für die Versicherung blieb die versprochene Gewinnsumme aus. Der Senior wartete noch einige Tage ab, rief erfolglos die Gewinnspielrufnummer an und erstattete am Montag (14. Oktober) eine Anzeige. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. Sollten Sie bei einem Spiel etwas gewonnen haben, werden Sie nicht zu einer Gegenleistung aufgefordert. Sie müssen weder Versicherungen oder sonstige Gebühren bezahlen noch kostenpflichtige Telefonnummern zurückrufen. Geben sie keinesfalls ihre Bankverbindungen oder Kreditkartennummer sowie ihre Adresse weiter. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche erhalten Sie unter folgendem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (jg)

