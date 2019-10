Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei zeigt Kriminellen im Kantpark klare Kante

Duisburg (ots)

Am Dienstag (15. Oktober) kontrollierten zivile und uniformierte Polizisten in den Mittagsstunden das gesamte Gelände des Kantparks. Es dauerte nicht lange, bis sie fündig wurden: Als Polizisten drei verdächtige Personen kontrollieren wollten, versuchte ein 24-jähriger Tatverdächtiger zu entkommen. Die Beamten holten ihn ein, durchsuchten ihn und wussten dann den Grund seiner Flucht: Der Mann hatte Drogen dabei und war von der Staatsanwaltschaft Kleve wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben. Weil er den Ordnungshütern beichtete, dass er die Drogen bei dem ebenfalls kontrollierten 31-jährigen gekauft habe, nahmen sie ihn genauer unter die Lupe. Bei dem vermeintlichen Händler fanden die Ermittler neben Bargeld auch unterschiedliche Arzneimittel, ein Tütchen mit braunem Pulver, ein original verpacktes Herrenparfum und eine hochwertige Hautcreme. Weil er angab, die Kosmetikartikel für einen Bruchteil des Originalpreises bei einem Straßenhändler gekauft zu haben, erwartet ihn neben einer Anzeige wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz auch eine Anzeige wegen Hehlerei. Ein Drogenspürhund suchte den Bereich ab, konnte aber kein weiteres Rauschgift finden. Bei einem 23-jährigen Tatverdächtigen fanden die Ordnungshüter einen Joint und weiteres Marihuana. Auch ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Parkbereich, der an die Düsseldorfer Straße angrenzt entdeckten die Polizisten einen alten Bekannten: Der 46-Jährige Algerier, der bereits wegen zahlreicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in den Fokus polizeilicher Ermittlungen rückte, hatte auch dieses Mal kleinere Mengen an Drogen dabei. Darüber hinaus besteht für ihn ein Bereichtsbetretungsverbot für den Kantpark. Bei Verstößen gegen dieses Verbot muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Bei den Kontrollierten handelt es sich nahezu ausnahmslos um Personen nordafrikanischer Nationalität. Die Polizei Duisburg wird auch künftig den Parkbereich kontrollieren und konsequent gegen Kriminelle vorgehen. (dab)

