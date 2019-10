Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei und Mitarbeiter der DVG bei Streitschlichtung angegriffen

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober) versuchten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Duisburger Verkehrsgesellschaft um 17:30 Uhr auf dem Harry-Epstein-Platz einen Streit zwischen zwei jungen Männern zu schlichten. Als die Beamten bei einem Duo (beide 16) die Personalien feststellen wollten, reagierten beide aggressiv. Als einer mit erhobenen Armen auf die Beamten losging, fackelten sie nicht lange und brachten den Halbstarken mit Hilfe eines Security-Mitarbeiters zu Boden. Sein Freund versuchte dem am Boden liegenden zu helfen und griff seinerseits die Ordnungshüter an. Auch er musste fixiert werden. Als weitere, unbekannte Personen die Einsatzkräfte angehen wollten, drängten weitere Polizisten und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Gruppe mit vereinten Kräften zurück. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beamter an der Schulter verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Polizei ermittelt gegen die 16-Jährigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. (dab)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell