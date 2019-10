Polizei Bielefeld

POL-BI: Hochzeitskorsos nötigen PKW-Fahrer - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Gadderbaum/Brackwede-

Ein oder mehrere Auto-/Hochzeitskorsos nötigten am Samstag, den 05.10.2019, im Bereich der Artur-Ladebeck-Straße, Gütersloher und Duisburger Straße Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Opfer und Zeugen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagnachmittag der Polizei einen Hochzeitskorso, bestehend aus circa 20 Fahrzeugen, auf der Artur-Ladebeck-Straße, der andere Verkehrsteilnehmer behinderte. Weitere Anrufe deuteten darauf hin, dass es sich um mehrere Autokorsos handelte. Die Teilnehmer der Korsos bremsten auf der Artur-Ladebeck-Straße, Gütersloher Straße und Duisburger Straße andere Verkehrsteilnehmer aus. Nur durch glückliche Umstände kam niemand zu Schaden.

Ein Opfer, ein 67-jähriger Bielefelder, befuhr gegen 16:30 Uhr die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Gütersloher Straße. Unvermittelt fuhren vor ihm drei PKW auf der zweispurigen Straße nebeneinander und hielten durch sehr langsames Fahren den nachfolgenden Verkehr auf. Als die langsam fahrenden Fahrzeuge die Gütersloher Straße erreichten, stellte ein VW Golf-Fahrer seinen Wagen in Höhe der Eisenbahnstraße quer zur Fahrbahn. Die Fahrt anderen Verkehrsteilnehmer wurde so blockiert.

Als der 67-jährige Bielefelder seine Fahrt fortsetzen konnte und an der Ampel Gütersloher Straße/ Brockhagener Straße anhielt, fuhren zwei PKW rechts und links auf die Rechts- und Linksabbiegerspuren dicht neben sein Fahrzeug. Als die Ampel auf Grün umschaltete, setzte diese beiden PKW-Fahrer jedoch ihre Fahrt geradeaus fort und setzten sich vor den Wagen des 67-Jährigen.

Die Polizei bittet weitere Opfer und Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 2 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell