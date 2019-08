Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannte knacken Auto

Werkzeug stahlen Diebe am frühen Mittwoch in Ulm aus einem Fahrzeug.

Ulm (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die Diebe vermutlich gegen 4.15 Uhr am Werk. Sie brachen in der Schillerstraße einen Kastenwagen auf. Aus dem nahmen sie mehrere Baumaschinen mit. Die Unbekannten luden die Beute in ein anderes Fahrzeug und flüchteten. Bei der Tat wurden sie offenbar von einem Zeugen beobachtet. Der hinterließ an dem Kastenwagen eine kurze Notiz. Diesen Zeugen bittet die Ulmer Polizei sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden. Er könnte die weiteren Ermittlungen ein wichtiger Hinweisgeber sein.

Autobesitzer bittet die Polizei, in Fahrzeugen keine Wertsachen zurückzulassen. Denn ein Auto ist kein Tresor.

