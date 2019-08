Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/Langenau - Achtung: Radler unterwegs

Bei zwei Unfällen in der Region wurden am Donnerstag Radler verletzt.

Ulm (ots)

Kurz nach 7 Uhr bog eine 25-Jährige von einem Fahrweg in den Bodelschwinghweg in Dornstadt ein. Sie fuhr jedoch nicht ganz rechts. In diesem Moment kam ein 79-Jähriger mit seinem Fahrrad entgegen. Die Sicht war für beide Fahrer durch Hecken eingeschränkt. So stießen Auto und Rad zusammen. Der Radler stürzte. Er wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Dorthin brachte der Rettungsdienst den 79-Jährigen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 25-Jährige. Sie sieht einer Anzeige entgegen.

Kurz vor 8 Uhr fuhr eine 19-Jährige in der Achstraße in Langenau los. Das Auto hatte sie am Straßenrand geparkt gehabt. Die 19-Jährige wollte wenden, passte aber offenbar nicht auf. Denn in diesem Moment kam eine Radlerin entgegen. Diese 27-Jährige stieß mit dem Ford zusammen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die 19-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, der Zustand der Hecken am Straßenrand, die Sicht: Alle diese Dinge wirken sich auf die Sicherheit aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++++++ 1581385 1581497

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell