Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Viel zu schnell auf dem Rad

Zwei Menschen wurden am Mittwoch bei einem Unfall in Ulm verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr stieg eine 61-Jährige an der Haltestelle Am Bleicher Hag auf dem Bus. Am Wartehäuschen vorbei trat sie auf den gemeinsamen Geh- und Radweg. Dort kam ein Radler, der nach Einschätzung der Polizei zu schnell fuhr. Der 29-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rammte die 61-Jährige. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Radler verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Beiden. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Der 29-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: "Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen ... anzupassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Das gilt auch für Radfahrer, gerade auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen. Die Polizei rät, lieber etwas vorsichtiger und langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

++++++++ 1583525

